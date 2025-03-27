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Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesap fotoğraflarını değiştirdi

Yolsuzluk soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarındaki resimlerini değiştirdi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesap fotoğraflarını değiştirdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturmada kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını değiştirdi.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarında CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını içeren bir görsel ile kapak fotoğrafını değiştirdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde 15.5 milyon oy alan İmamoğlu'nun kapak fotoğrafında “15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu'nun X, Facebook ve Youtube hesaplarındaki yeni kapak fotoğrafı şöyle:

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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