Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Soygun çarkını bozduk! Heybedeki büyük truplar daha dökülmedi... İşte, çok önemli detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soygun çarkını bozduk hukuk önünde hesap verecekler

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu vardı. 'Soygun çarklarını bozduk' diyen Erdoğan, ''Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Gündemin sıcak konularına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluktan tutuklandıktan sonra CHP lideri Özgür Özel'in sokağa döktüğü eylemcilerin yaptığı taşkınlardan bahsetti.

Kamu mallarına ve tarihi camilere zarar veren eylemcileri gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, boykot çağrısı yapan ve tehdit diline başvuran Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

Bu mübarek Ramazan'da İsrail saldırıları altında gün boyu oruç tutan tüm mazlumları, zalimlere boyun eğmeyen ummetin yüz akı Filistinlileri partim adına hürmetle selamlıyorum.

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''AK PARTİ OLARAK TAM KADRO SAHADAYIZ''

Asırlardır bu ruhla kardeşlik hukukumuzu güçlendiriyor, sofralarımız gibi gönüllerimizi de sonsuza kadar açıyoruz. Tam kadro olarak sahadayız. Bu muazzam ruh şölenine gölge düşürmeye çalışanlara aldırmadan Türkiye'nin tamamında bir ay boyunca bir gönüle daha girmek, bir yaralı kalbe daha girmek için koşturan yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Görevler gelip geçidir, aslolan millete hizmettir. Partimizde eski diye bir kavram yoktur, ezeli-ebedi AK Partili vardır.

'SOYGUN ÇARKINI BOZDUK''

Bize yönelik husumetlerin bir kısmı da çeşitli maskeler altında yaptıkları soygun çarkının bozulmasını istememelerindendir. Bize yönelik husumetleri soygun çarkını bozmamızdır. Bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi. Ülkeyi ateşe atmaya çalışanları unutmadık. Başları her sıkıştığında ülkemize ululslararası müdahale çağrısında bulunanlar, ülkeyi ve milleti ateşe aacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık.

''YAĞMACILARIN KUYRUK ACISI HALA DİNMEDİ''

Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal’i, kimi zaman batıyı, kimi zaman da milletimizin çeşitli kesimlerinin inanç ve köken hassasiyetlerini istismar eden bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi. Türk ekonomisinin batırılması için çalışmak dahil, beşinci kol faaliyetlerinin yürütülmesinin gerisindeki sebeplerden biri kendi çıkarını her şeyin önünde tutan köksüzlerin sayıca fazla olmasıdır.

''İHANETLERİN HESABI HUKUK ÖNÜNDE SORULACAK''

Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. İhanete bulaşanlar, milletin kardeşliğine pusu kuranlar günün sonunda adalet önünde hesap vereceklerdir. Kuzu postuna bürünmüş sırtlanları, fitnecileri, kuşağındaki hançeri sırtımıza saplamak için yanımızda dolaşan riyakarları çok ama çok iyi biliyoruz.

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