Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den dikkat çeken açıklama: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, futbol dünyasından son derece iddialı açıklamalarda bulundu. Bitnel, ''Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir'' dedi.

Bitnel'in açıklamasında hangi kulübü işaret ettiğine dair bir detay paylaşmaması, iddianın etkisini artırdı. Sosyal medyada çok sayıda kulüp üzerinden yorumlar yapılırken, konunun hangi dosya veya süreçle ilgili olabileceği merak konusu oldu.

GÖZLER OLASI HUKUKİ VE DİSİPLİN SÜREÇLERİNDE

Açıklamanın ardından "küme düşürme" gibi ağır bir yaptırımın hangi gerekçelerle gündeme gelebileceği tartışılmaya başlandı. Futbol kamuoyu, federasyon ve ilgili kurulların olası adımlarını yakından takip ediyor.

Kaynak: SonDakika.com

