  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den dikkat çeken açıklama: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den dikkat çeken açıklama: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, futbol dünyasından son derece iddialı açıklamalarda bulundu. Bitnel, ''Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir'' dedi.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den dikkat çeken açıklama: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir
Yayınlanma:

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den dikkat çeken açıklama: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, futbol dünyasından son derece iddialı açıklamalarda bulundu. Bitnel, ''Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir'' dedi.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, futbol gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Bitnel, ''Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir'' ifadelerini kullandı.
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in "Süper Lig'den bir kulüp için küme düşürülme kararı verilebilir" sözleri futbol gündemine bomba gibi düştü. Bitnel'in açıklaması sonrası gözler olası disiplin süreçlerine çevrildi.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel dikkat çeken açıklama: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

ESKİ HAKEMDEN DİKKAT ÇEKEN "KÜME DÜŞÜRME" ÇIKIŞI

Türk futbolunda tartışmalar sürerken, eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in yaptığı açıklama gündem yarattı. Bitnel, "Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir" ifadelerini kullandı.

KULÜP İSMİ VERMEDİ, MERAK ARTTI

Bitnel'in açıklamasında hangi kulübü işaret ettiğine dair bir detay paylaşmaması, iddianın etkisini artırdı. Sosyal medyada çok sayıda kulüp üzerinden yorumlar yapılırken, konunun hangi dosya veya süreçle ilgili olabileceği merak konusu oldu.

GÖZLER OLASI HUKUKİ VE DİSİPLİN SÜREÇLERİNDE

Açıklamanın ardından "küme düşürme" gibi ağır bir yaptırımın hangi gerekçelerle gündeme gelebileceği tartışılmaya başlandı. Futbol kamuoyu, federasyon ve ilgili kurulların olası adımlarını yakından takip ediyor.

Kaynak: SonDakika.com

Kar ve tipi hava trafiğini felç etti: 3 şehirde bazı uçuşlar iptal!Kar ve tipi hava trafiğini felç etti: 3 şehirde bazı uçuşlar iptal!

Bakan Yerlikaya ülke genelinde uygulanacak yılbaşı tedbirleri hakkında açıklama yaptı: 4 gün boyunca sürecek!Bakan Yerlikaya ülke genelinde uygulanacak yılbaşı tedbirleri hakkında açıklama yaptı: 4 gün boyunca sürecek!

Mehmet Akif Ersoy ek ifade için adliyeye getirildi!Mehmet Akif Ersoy ek ifade için adliyeye getirildi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Victor Osimhen 2025 yılında resmen tarih yazdı: Dünyanın en skorer 5 oyuncusu arasına girdi!
Victor Osimhen 2025 yılında resmen tarih yazdı: Dünyanın en skorer 5 oyuncusu arasına girdi!
Beşiktaş borca battıkça batıyor: İşte, kulübün güncel borcu!
Beşiktaş borca battıkça batıyor: İşte, kulübün güncel borcu!
Spor severler ekran başına: TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçlar ve tarihler belli oldu!
Spor severler ekran başına: TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçlar ve tarihler belli oldu!
Erden Timur kimdir, neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor?
Erden Timur kimdir, neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor?
TFF'den önemli değişiklik: Kış transfer döneminin başlaması erken tarihe çekildi!
TFF'den önemli değişiklik: Kış transfer döneminin başlaması erken tarihe çekildi!
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın 2 isim ile yollarını ayırdı!
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın 2 isim ile yollarını ayırdı!
Zirvedekiler listesi güncellendi: İşte, Süper Lig ve 1. Lig'de puan durumu
Zirvedekiler listesi güncellendi: İşte, Süper Lig ve 1. Lig'de puan durumu