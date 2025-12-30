Kar ve tipi hava trafiğini felç etti: 3 şehirde bazı uçuşlar iptal!

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı uçak seferleri de iptal edildi.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bazı uçuşlar iptal edildi. Yetkililer uçak seferleriyle ilgili yeni planlamanın ayrıca duyurulacağını açıkladı.

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI FELÇ ETTİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

3 ŞEHİRDE UÇUŞLAR İPTAL

Kar yağışının günlerdir etkisini sürdürdüğü Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bazı uçuşlar iptal edildi.

YENİ PLANLAMA DUYURULACAK

Yetkililer, uçak seferleriyle ilgili yeni planlamanın ayrıca duyurulacağını bildirdi.

