Mehmet Akif Ersoy ek ifade için adliyeye getirildi!

Son dakika... İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

İTİRAFÇI OLACAK

Ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Ersoy'un 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi. Savcı karşısında yeniden ifade verdiğini öğrenilen Mehmet Akif Ersoy'un, verdiği ifadenin savcılık makamı tarafından yeterli bulunması halinde tahliye edilmesi gündeme alınacak.

