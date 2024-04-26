FBI, vatandaşlarını lisans olamayan finansal sistemler konusunda uyardı…

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Amerikalıları "federal yasalara uygun olarak lisanslanmayan kripto para birimi hizmetlerine karşı yakın zamanda kolluk kuvvetleri operasyonları yürüttüğü" ve kullanıcıların "kolluk kuvvetleri sırasında mali aksaklıklarla karşılaşabileceğini" konusunda uyaran bir metin yayınladı.

Bu finansal aksaklıklar, "kolluk kuvvetleri operasyonları bu işletmeleri hedef aldıktan sonra fonlara erişimi kaybetmeyi" içerebilir.

FBI’DAN AMERİKALILARA UYARI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), özellikle uyarı uygun şekilde kayıtlı olmayan herhangi bir para hizmetleri işletmesinin (MSB) kullanılmasına karşı uyardı. Ayrıca "müşterinizi tanıyın (KYC) bilgilerini müşterilerden toplamayanların" riskini vurgulamaktadır.

Uyarının hangi son kolluk kuvvetlerine atıfta bulunduğu belli değil. Ancak New York'un Güney Bölgesi'ndeki Samourai Cüzdanı Bitcoin karıştırma hizmetinin kurucularının son iddianamesinin hemen ardından geliyor.