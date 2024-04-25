ABD Başkanı Biden, Çinli şirket TikTok’u zorlamaya devam ediyor: 12 aylık mühlet verdi…

ABD Başkanı Joe Biden, Çinli bir şirket olan TikTok sahibi ByteDance'i adeta sürgüne zorluyor. Bunun için şirkete sadece 12 ay verdi. Şirketin 12 ay içinde TikTok'taki hisselerini satmaya zorlayan bir yasa imzaladı.

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Sosyal medya platformu söz konusu kuralları ihlal ederse, ABD'den yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalacak. Ukrayna ve İsrail için rahatlama içeren kapsamlı bir yasama paketinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

ABD TASARISI TİKTOK YASAKLAMASINI ÖNERİYOR

Yasa, ByteDance'in TikTok için bir alıcı bulması için dokuz ay izin veren ek bir madde içeriyor. İşlemin tamamlanmasının ardından 90 günlük ek bir süre mevcuttur. Aksi takdirde, Google Play ve App Store, Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok uygulamasının kullanımını yasaklayacak. Bu hareket, Huawei'nin Çin'e olan bağlılığıyla bağlantılı olan ulusal güvenlik ve veri güvenliği konusundaki endişesinin bir parçasıdır.

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Öte yandan TikTok, ABD verilerinin dış etkilerden güvenliği ve bağımsızlığı için çok para harcadığını savunarak "anayasaya aykırı yasaya" da karşı çıkıyor. TikTok yaptığı açıklamada, yasak getirilmesinin 7 milyon işletmeyi ve 170 milyon Amerikalı kullanıcıyı kendilerini özgürce ifade etmelerini engelleyerek etkileyebileceğini vurguladı.

TİKTOK CEO'SU ABD YASAKLAMASINA KARŞI MÜCADELE EDİYOR

Habere bir video aracılığıyla yanıt veren TikTok CEO'su Shou Zi Chew, memnuniyetsizliğini dile getirdi. Yasağa karşı mücadeleye olan bağlılığını ifade etmeye devam etti. Bu yasama eylemi, TikTok'u yasaklamak veya başvuruyu altı ay içinde satmaya zorlamak için bağımsız bir teklif olan Meclis'in başka bir girişiminin emsalini takip ediyor.

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