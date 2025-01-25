Esir takasının ikinci turu tamamlandı: Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı
Esir takasının ikinci turu tamamlandı: Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.
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Esir takasının ikinci turu tamamlandı: Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.
4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı
Esir takasının ikinci turunda Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı
Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.
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