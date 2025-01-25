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  3. Esir takasının ikinci turu tamamlandı: Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı

Esir takasının ikinci turu tamamlandı: Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı

Esir takasının ikinci turu tamamlandı: Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

Esir takasının ikinci turu tamamlandı: Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı
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Esir takasının ikinci turu tamamlandı: Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

Esir takasının ikinci turu tamamlandı: Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı

4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı

Esir takasının ikinci turunda Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

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Kaynak:AA

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