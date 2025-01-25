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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak:AA

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