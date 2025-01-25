CHP'de akraba atamaları devam ediyor: Muhittin Böcek yeğenini, o görevin başına getirdi!

CHP'de akraba atamaları devam ediyor: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcılığı'na Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana beraberinde olan yeğeni Cemil Böcek'i atadı.Cemil Böcek, itfaiyeden de sorumlu olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün imzaladığı karar ile bazı kademelerde yeni görevlendirmeler yapıldı. Görevlendirmeler ile Durmuş Ali Arslan'ın sağlık sebepleri ile emekliye ayrılmasının ardından boşalan genel sekreter yardımcılığı görevine Başkan Böcek'in yeğeni Cemil Böcek atandı. Muhittin Böcek'in görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana birlikte çalıştığı yeğeni Cemil Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nde de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

İTFAİYEDEN DE SORUMLU OLACAK

Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan sorumlu olacak.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TALİMATI HAVADA KALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından partili belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, akraba atamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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Kaynak: Haber7

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