Konya'da çöken binanın enkazından kötü haber: 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı!

Konya'da çöken binanın enkazından kötü haber: 15 saat sonra, 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı...

Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saattir aralıksız devam ediyor.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Konya'da 3 katlı bina çöktü: 3 kişi sağ olarak çıkarıldı

Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan 23 yaşlarında bir kadının cansız bedeni çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan ceset, Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

3 kişi sağ olarak çıkarıldı

Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 3 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yaklaşık 12 saattir alanda faaliyet yürütüyor

Çalışmalarda gerekli teknik ekipman ile arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

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Öte yandan enkazdan yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Dün akşam saatlerinde enkazdan ses geldiğini tespit edip aramalarını yoğunlaştıran ekipler, kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştı.

İtfaiye personelinin cep telefonuyla kaydettiği bu anlarda, itfaiye erinin ilk olarak "Tuttum elini." diyerek sevinmesi yer alıyor.

Görüntülerin devamında, "Teşekkürler kardeşim, teşekkürler." diyen kişiye itfaiye eri, "Merhaba dostum, maşallah, Allah'ın izniyle bendesin, çok iyi." karşılığını veriyor.

Bu kişinin, çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarılan ilk kişilerden biri olduğu öğrenildi.

4 şüpheliye gözaltı

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çökmesi üzerine soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'sinin binanın zemin katındaki dükkanların mülk sahibi, diğerlerinin de dükkanların işletmecisi olduğu öğrenildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

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