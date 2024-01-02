Esenyut’taki intihar girişimi trafiği felç etti!

İstanbul Esenyut’ta bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu. İntihar etmek için köprüye çıkarak, aşağıya kendini bırakan genç itfaiyenin açtığı hava çadırına düştü.

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Esenyut’taki intihar girişimi trafiği felç etti!

Esenyut’ta köprüye çıkan bir vatandaş, köprüden atladı. İtfaiyenin açtığı hava çadırına düşen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Şahsın atlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyut’taki intihar girişimi trafiği felç etti!

İNTİHARA GİRİŞEN GENÇ HASTANEYE KALDIRILIRKEN TRAFİKTE ARAÇLAR KUYRUK OLUŞTURDU

Esenyurt Haramidere bağlantı yolunda bulunan köprüye çıkan şahsı görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola hava çadırı açtı. Köprüden atlayan şahıs itfaiyenin açtığı hava çadırına düştü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, intihar girişimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyut’taki intihar girişimi trafiği felç etti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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