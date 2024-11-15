Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi!
Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri seferber edildi.
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Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi!
Esenyurt Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadan yükselenen dumanlar nedeniyle çevredeki vatandaşlar etkilenirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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