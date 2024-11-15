  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi!

Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi!

Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri seferber edildi.

Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi!
Yayınlanma:

Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi!

Esenyurt Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi!

Fabrikadan yükselenen dumanlar nedeniyle çevredeki vatandaşlar etkilenirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi!

Esenyurt'ta yangın alarmı: Tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikadan dumanlar yükseldi!

Esenyurt Belediyesi'nde flaş gelişme! CHP'liler ilk kez girdiEsenyurt Belediyesi'nde flaş gelişme! CHP'liler ilk kez girdi

İzmir'in Konak ilçesinde acı olay: Apartmanda haşere ilaçlaması nedeniyle 1 bebek hayatını kaybetti!İzmir'in Konak ilçesinde acı olay: Apartmanda haşere ilaçlaması nedeniyle 1 bebek hayatını kaybetti!

Depremler art arda geliyor! Malatya'dan sonra Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiDepremler art arda geliyor! Malatya'dan sonra Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
İzmir'in Konak ilçesinde acı olay: Apartmanda haşere ilaçlaması nedeniyle 1 bebek hayatını kaybetti!
İzmir'in Konak ilçesinde acı olay: Apartmanda haşere ilaçlaması nedeniyle 1 bebek hayatını kaybetti!
Depremler art arda geliyor! Malatya'dan sonra Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremler art arda geliyor! Malatya'dan sonra Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bursa’da hareketli dakikalar: Eşini kemerle boğarak öldüren cani koca intihar için çatıya çıktı!
Bursa’da hareketli dakikalar: Eşini kemerle boğarak öldüren cani koca intihar için çatıya çıktı!
Son dakika! Yenikapı metro istasyonu yangın sonrası ulaşıma açıldı!
Son dakika! Yenikapı metro istasyonu yangın sonrası ulaşıma açıldı!
Yozgat'ta dehşet kaza! minibüs ile otomobil birbirine girdi: ölü ve yaralılar var!
Yozgat'ta dehşet kaza! minibüs ile otomobil birbirine girdi: ölü ve yaralılar var!
Sivas’ta akıl almaz kaza: Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıkıp içeri girdi!
Sivas’ta akıl almaz kaza: Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıkıp içeri girdi!
Antalya'da sır dolu ölüm: Aynı odada 3 kardeşin cesedi bulundu!
Antalya'da sır dolu ölüm: Aynı odada 3 kardeşin cesedi bulundu!