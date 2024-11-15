Esenyurt Belediyesi'nde flaş gelişme! CHP'liler ilk kez girdi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanması nedeniyle belediye binasına giremeyen belediye meclis üyeleri, günler sonra meclis odasına girebildi.

İzmir'deki elektrik faciası 2 can almıştı! İsyan ettirecek tahliye kararı geldi

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor! Fenerbahçe'de flaş Tadic kararı

Naci Görür'den flaş açıklama! "Biz yetkileri uyarmıştık"

Kayyım atanmasının üstünden 16 gün geçtikten sonra, CHP üyeleri yeniden odalarına dönebildiler. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından, "Zafer direnenlerindir!" dedi. Seçilmiş Esenyurt Belediye Meclis Üyelerimiz, belediye binasında bulunan meclis odasına girerek kabul edildiler. Hukuk ve siyasi mücadelemiz devam ederken, meclis üyelerimiz seçmenlerimize karşı görevlerini yerine getirecek ve denetleme faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütecekler. Esenyurt sakinlerini yalnız bırakmamayı planlıyoruz. Seçilmiş belediye başkanımız Ahmet Özer göreve dönene kadar hak gaspına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Senyurt'ta adalet sağlanacaktır.sözlerine yer verdi.