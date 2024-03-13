Esenyurt’ta markette yumruklar havada uçuştu! “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada

Esenyurt’ta market sahibinin alışveriş sonrasında verdiği fişte 1.5 TL’lik komisyon olduğunu gören müşteri elindeki fişi market sahibine göstererek tepki gösterdi. Gösterdiği tepki kavgaya dönüşünce markette yumruklar havada uçuştu...

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Esenyurt’ta markette yumruklar havada uçuştu! “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada

Esenyurt’ta market sahibi ile müşteri arasında sigara ücretinden dolayı çıkan tartışmada ortalık karıştı. Kredi kartıyla ödeme yapan müşteriden ekstra 1.5 tl almak isteyen esnaf yumrukların hedefi oldu. Çıkan kavgada taraflar birbirine girerken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt’ta markette yumruklar havada uçuştu! “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada

BAKTIĞI FİŞTE 1.5 TL FAZLA ÖDEDİĞİNİ GÖRÜNCE MARKET SAHİBİYLE TARTIŞTI

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi. Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti. Durumu market sahibi Nihat K.’ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı.

Esenyurt’ta markette yumruklar havada uçuştu! “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada

TARTIŞMANIN SONUNDA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı. Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu. Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı. Kavga sonrası yüzü kanlar içinde kalan Nihat K., tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine şikayet etti. Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt’ta markette yumruklar havada uçuştu! “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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