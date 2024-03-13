Esenyurt’ta markette yumruklar havada uçuştu! “1.5 TL’lik komisyon” kavgası kamerada

Esenyurt’ta market sahibi ile müşteri arasında sigara ücretinden dolayı çıkan tartışmada ortalık karıştı. Kredi kartıyla ödeme yapan müşteriden ekstra 1.5 tl almak isteyen esnaf yumrukların hedefi oldu. Çıkan kavgada taraflar birbirine girerken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

BAKTIĞI FİŞTE 1.5 TL FAZLA ÖDEDİĞİNİ GÖRÜNCE MARKET SAHİBİYLE TARTIŞTI

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi. Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti. Durumu market sahibi Nihat K.’ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı.

TARTIŞMANIN SONUNDA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı. Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu. Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı. Kavga sonrası yüzü kanlar içinde kalan Nihat K., tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine şikayet etti. Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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