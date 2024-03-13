Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tehdit niteliğinde Nato kararı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin anlamsız olduğunu belirtti. Putin, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapma kararı aldıklarını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini "anlamsız bir adım" olarak nitelendirdi.

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından güvenlik gerekçeleriyle İsveç ve Finlandiya NATO'nun kapısını çalmıştı. Nisan 2022'de Finlandiya'nın üyeliği onaylanırken, Mart ayı başında İsveç resmen NATO'nun 32. üyesi oldu.

"RUS DEVLETİNİN VAROLUŞUNU TEHDİT EDEN OLURSA NÜKLEER KULLANMAYA HAZIRIZ"

Rusya'nın iki komşusunun NATO'ya katılmasının ardından konuşan Rus lider Putin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı anlamsız bir adım." dedi.

Rus devlet ajansı RIA'ya konuşan Putin, Finlandiya sınırında Rus askerinin bulunmadığını belirterek, "Orada askerimiz yoktu, şimdi olacaklar. Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız" dedi

Putin ayrıca, "Rus devletinin varoluşunu tehdit eden olursa nükleer silah kullanmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

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"ABD NÜKLEER TEST YAPARSA RUSYA DA AYNISINI YAPAR"

Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.

"SEÇİLEN AMERİKAN LİDERİYLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.

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