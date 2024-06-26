Esenyurt'ta kan donduran olay: Kötü kokunun sebebi ortaya çıktı!

Esenyurt'ta boş bir arazide bulunan kadın cesedi korku yarattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt'ta boş bir arazide kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı.

Mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti. Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti.Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında Nurcan Tekdemir'e ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

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