Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA'in efsane isimlerinden Shaquille O'Neal ile bir araya gelerek kameralara poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdi
Yayınlanma:

İkili sosyal medyayı salladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA'in efsane isimlerinden Shaquille O'Neal ile bir araya gelerek kameralara poz verdi. İkilinin buluşması spor ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz aylarda açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Shaquille O'Neal birlikte basketbol oynadı. İkili, karşılıklı olarak şut attıktan sonra imzaladıkları basketbol toplarını birbirlerine hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda basketbol topu ve Türk bayrağı emojilerine yer verilirken, görüşmeye dair yazılı bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdi

GÜNDEMİ SALLADI

2 metre 15 santimetre boyundaki Shaquille O'Neal ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte çekilen fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SHAQUILLE O'NEAL'İN KARİYER HAYATI

NBA'de 1992-2011 yılları arasında 16 sezon forma giyen Shaquille O'Neal; Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics takımlarında mücadele etti. O'Neal, Los Angeles Lakers ile 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç, Miami Heat ile ise 2006 yılında bir kez NBA şampiyonluğu yaşadı.

