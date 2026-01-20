Son dakika... Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan cezaevine giriyor!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve 2 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a hapis cezası verildi

Eray Yazgan, bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yazgan'a ayrıca 2 bin TL para cezası verildi ve mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve 2 bin TL para cezasına çarptırıldı.

AA muhabiri Zeynep Yeşildal'ın haberine göre, Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili Bahçeli'den önemli mesajlar!

Kulüp doktorundan rapor çıktı: Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte o karar...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı gözaltında