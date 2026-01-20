Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan cezaevine giriyor!

  1. Anasayfa
Son dakika... Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve 2 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve 2 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a hapis cezası verildi
Eray Yazgan, bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yazgan'a ayrıca 2 bin TL para cezası verildi ve mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
AA muhabiri Zeynep Yeşildal'ın haberine göre, Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

