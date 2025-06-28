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Eşcinsel olduğunu açıklayan İrfan Değirmenci LGBT yürüyüşünde gözaltına alındı

Eşcinsel olduğunu açıklayan gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen LGBT yürüyüşünde gözaltına alındı.

Eşcinsel olduğunu açıklayan İrfan Değirmenci LGBT yürüyüşünde gözaltına alındı
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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Yoğurtçu Parkı'nda eşcinsellik propagandası için ‘Onur Yürüyüşü’ adı altında düzenlemek istediği eyleme konuşmacı olarak katılan gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı.

LGBT DESTEKÇİSİ İRFAN DEĞİRMENCİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda LGBT eylemi düzenlemek isteyen ve aralarında gazeteci İrfan Değirmenci'nin de bulunduğu gruba polis müdahale etti.

Değirmenci'nin de yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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TİP'TEN AÇIKLAMA

Türkiye İşçi Partisi'nden yaşanan olayla ilgili açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor. Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İrfan Değirmenci eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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