Erzurumlular Ahmet Cin'i bağrına bastı tam destek verdi

Dernek merkezine gelişindi başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Ahmet Cin'e Erzurumlular sevgi gösterisinde bulundu ve desteklerini ilettiler.

Dernek merkezinde konuşma yapan ve projelerini anlatan Ahmet Cin, önümüzdeki dönemde yepyeni projelerle Pendik'e değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

Ahmet Cin'e AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarakıya'da eşlik etti. Başkan Ahmet Cin, anketlerde iyi durumda olduklarını, vatandaşın teveccühünden bunu çok iyi anladıklarını ve hedeflerinin yüzde 60 oy olduğunu sözlerine ekledi.