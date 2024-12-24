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Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü!

Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü: Binanın çatısından buz kütlesi düşmesi sonucu ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü!
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Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç ağır yaralandı.

Lalapaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde A.T.A'nın (22) üzerine bir binanın çatısından buz kütleleri düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü!

Olayda ağır yaralanan genç, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak:AA

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