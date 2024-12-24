Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü!
Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü: Binanın çatısından buz kütlesi düşmesi sonucu ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Yayınlanma:
Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç ağır yaralandı.
Lalapaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde A.T.A'nın (22) üzerine bir binanın çatısından buz kütleleri düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan genç, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bakan Yerlikaya çok merak edilen soruları açıkladı: Kaç Suriyeli ülkesine döndü, yanlarında ne götürebiliyorlar?
Bakan yerli kaya rakamlarla açıkladı! Bugüne kadar kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Öğretmenler bu haber size: Yer değiştirme duyurusu yayımlandı, işte ayrıntılar...
İç Haberler