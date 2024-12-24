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Öğretmenler bu haber size: Yer değiştirme duyurusu yayımlandı, işte ayrıntılar...

Öğretmenler bu haber size! Yer değiştirme duyurusu yayımlandı: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ocak 2025'te yapılacak.

Öğretmenler bu haber size: Yer değiştirme duyurusu yayımlandı, işte ayrıntılar...
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Öğretmenler bu haber size! Yer değiştirme duyurusu yayımlandı: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ocak 2025'te yapılacak.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Öğretmenler bu haber size: Yer değiştirme duyurusu yayımlandı, işte ayrıntılar...

BAŞVURU İKİ AŞAMALI OLACAK

Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, ilk aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle mazeretlerini bildirecek.

İŞTE DETAYLAR

Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabilecek.

Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınacak.

Atamalar, 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.

Öğretmenler bu haber size: Yer değiştirme duyurusu yayımlandı, işte ayrıntılar...

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Kaynak:AA

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