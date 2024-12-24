Bakan Yerlikaya çok merak edilen soruları açıkladı: Kaç Suriyeli ülkesine döndü, yanlarında ne götürebiliyorlar?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 15 gün içinde ülkesine dönen Suriyeli sayısının 25 bini geçtiğini duyurdu. Yerlikaya, günlük dönüş sayısının 6,8 kat arttığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

(Karesi'de patlayıcı üretilen bir fabrikada patlama) Balıkesir'deki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. 4 yaralımız var.

Büyük bir insanı trajedi yaşandı Suriye'de. Biz bu 2011 yılından itibaren göç politikamız hep insani ve vicdani oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı o gün de bugün de 'zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldık ve tarihte biz hep doğruların yanında bulunduk' dedi.

Göçmen karşıtlığını, yabancı düşmanlığını dilde öyle aşırı kullananlar oldu ki anlamak mümkün değil. Suriyeli muhalifler inandığı değerler adına, toprak bütünlüğünden yana olanların kazanması sevinçle karşılandı.

SEDNAYA'DAKİ AFAD ÇALIŞMASI

Sednaya ile ilgili oradan bir talep geldi. Çalışmalardan tatmin olmadıklarını söylediler. 43 araç 4 arama köpeği oraya gitti. 4 gün sonra Şam Büyükelçimiz görevine başladı. Sednaya'da, yerleşkede güvenli alanda hassas arama yaptılar. Gidenler en donanımlı arkadaşlarımızdı. Herhangi bir toplu mezar ya da bulunamamış birine rastlayamadılar. İnsanlık adına büyük utanç duyuyoruz.

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Türkiye'de toplam 4 milyon 164 bin 472 yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı var. Bu göçmenlerden 2 milyon 920 bini Suriyeli. Suriyeli sayısı oransal olarak en fazla Kilis'te. İstanbul'da oran yüzde 3.

Biz onlarla ilgili yaptığımız temel uyumla ilgili en önemlisi eğitimdi. Bizdeki Suriyelilerden 819 bini Suriyeli öğrenci. Okullaşma oranı 76.5. 60.750 Suriyeli şu an öğrenim görüyor.

Yeni geçici hükümet kurulma çalışması içinde. Bazılarının Türkiye'deki mezunlardan olması sevindirici.

KAÇ SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?

2017'den 8 Aralık'a kadarki dönüşlerde 763 bin 443 gönüllü olarak döndü. 8'inde Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 15 gün içinde giden sayısı 25 bini geçti.

Günlük dönüş sayısı 6,8 kat arttı.

"ESED KAÇARKEN KASAYI DA GÖTÜRMÜŞ"

Esed kendisi kaçarken ülkenin kasadaki bütün parasını da götürmüş ve memurlar maaşını bile alamıyor. Suriye'de herkesi kucaklayan, onlarla bir beraber olan hükümeti destekleyerek huzur ikliminin olduğu, kendisine ve komşularına zarar vermeyen Suriye konusunda tavsiyelerimizi göstereceğiz.

Şu anda 6 sınır kapımızda buradan gönüllü dönüşleri sağladık. Doğal olarak en çok bulunan illerden gitti, Gaziantep'ten giden oldu en çok. Gelenin en çoğu Halepli olunca gidenlerin de yarıya yakını Halepli.

8 Aralık'a kadar sınır kapılarımızda 3 bin 20 idi işlem kapasitemiz. Talebin artacağını ön görerek çalışan sayısını artırdık. 24 saat çalışma stiline geçtik. 19 rakamına ulaştık.

YANLARINDA NE GÖTÜREBİLİYORLAR?

Gönüllü dönüşle ilgili "giderken yanımızda neler götürelim" sorusu var. Ev eşyalarını götürebilecekler mi, bunun için "evlerinde ne varsa hepsini götürsünler" dedik. Çünkü orada imkanları yok. Çekçekler ile ülkemize giriş yapmışlardı... 200 binin biraz üzerinde aracı olan var. Bunları da oraya götürebilsinler dedik. "Ben bu aracı artık sadece Suriye'de kullanacağım" diye kayıt oluşturuyor.

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