Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Hüseyin Karakaya'ya destek

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen' Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya, seçim çalışmaları için Kartala gelerek seçim çalışmalarına katıldı.

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Hüseyin Karakaya'ya destek

Başkan Adayı Karakaya,günlük ziyaret programları çerçevesinde, AK Parti Kartal Gençlik Kolları ile birlikte Kartal Metro Durağı’nda sabah işe giden vatandaşlarımıza sandviç, su ve meyve suyu ikramında bulundu.

MEHMET SEKMENDEN KARAKAYAYA DESTEK

Kartal AK Parti İlçe Teşkilatı’nın üyeleri ile bir araya gelerek seçim öncesi değerlendirme ve istişare toplantısına katılım sağladı. Toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen , önceki dönem AK Parti ilçe başkanları, Kartal Belediyesinin değişik kademelerinde görev yapan başkan yardımcıları, meclis üyeleri ,teşkilat mensupları ile AK Parti ilçe başkanı Nimet Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Karakaya, yoğun pogramları kapsamında trafik kazası geçiren Hürriyet Mahallesi sakinlerinden Umutcan Şenkal’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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KARAKAYA SEÇİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Daha sonra vefat eden Orhantepe Mahallesi sakini Necla Ateşok için Kahramanlar Camii’nde kılınan cenaze namazına katılarak merhumenin kederli ailesine başsağlığı diledi. Hazır giyim ve konfeksiyon alanında Kartal’ı temsil eden Demirci Group Tekstil’i ve Azim Tekstil’i ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti .Son olarak Mardin Derik Yukarı Mezra Köyü’nün düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

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KARAKAYA GECE YARISINA KADAR ZİYARETLERİNE DEVAM ETTİ

Başkan Karakaya gece yarısına kadar süren ziyaret ve toplantıları ile ilgili yaptığı açıklamada”Kartal 15 yıldır beklediği hizmetleri Cumhur İttifakı belediyeciliğinde alacaktır.İlçemizin tüm sorunlarını biliyoruz ve bir mimar kardeşiniz olarak siz Kartallı hemşehrilermizin takdiriyle göreve geldiğimizde 15 yıldır özlem duyduğunuz hizmetleri geri getireceğimize söz veriyorum.”ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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