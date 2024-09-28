Erdoğan umut dolu konuştu: Ekonomide yol haritamızı belirledik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası doğrudan yatırım stratejisi, 12. Kalkınma Planı ve OVP gibi belgelerin ekonominin yol haritasını oluşturduğunu belirterek, "OVP'nin temel hedeflerinden biri yıllık yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyümedir. Yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz çünkü dijital dönüşüm yeşil ekonomi ve enerji verimliliği üzerinde yoğunlaşıyor.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
Yatırım Danışma Konseyi toplantımız nedeniyle sizleri İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin yatırım ortamını iyileştirmek için konseyin sunduğu öneriler ve öneriler göz önünde bulunduruldu.
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* Devrimsel adımlar attık. Bunun bir sonucu olarak, ülkemiz doğrudan yatırım için tercih edilen ilk yerlerden biri haline geldi. Yatırım yılını Türkiye Yüzyılı yapmaya kararlıyız.
* COVID-19 salgını sonrası küresel tedarik zincirlerindeki bozulmalar, jeopolitik gerilimler ve yatırım ve ticareti yeniden şekillendiriyor.
*Üretim kabiliyeti, altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve küresel entegrasyonuyla, Türkiye dönüşüm sürecine en hızlı adapte olan ülkelerden biri. Yılbaşında Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kriz dünya ticaretinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Türkiye, farklı ulaşım seçenekleri sunarak güvenilir bir ortak olduğunu göstermiştir.