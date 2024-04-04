Erdoğan, Alparslan Türkeş'in Beştepedeki kabrini ziyaret ederek dua okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı nedeniyle Beştepe'deki mezarını ziyaret ederek dualar okudu.

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Erdoğan, Alparslan Türkeş'in Beştepedeki kabrini ziyaret ederek dua okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

Erdoğan, Alparslan Türkeş'in Beştepedeki kabrini ziyaret ederek dualar okuldu

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.Erdoğan'a, ziyarette AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti.

Erdoğan, Alparslan Türkeş'in Beştepedeki kabrini ziyaret ederek dualar okuldu

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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