Engin Altan Düzyatan yepyeni proje ile hayranlarını şaşırtacak!

Engin Altan Düzyatan, hayranlarını şaşırtacak. Başarılı oyunculuğu ile ekranların aranan yüzü olan, Engin Altan Düzyatan yepyeni bir program ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

Başarılı oyunculuğu ile ekranların aranan yüzü olan, Engin Altan Düzyatan yepyeni bir program ile hayranlarının karşısına çıkıyor.Düzyatan, ATV'de başlayacak 'Milyoner Aile' isimli yarışma programıyla uzun zaman ayrı kaldığı ekranlara tekrar geri dönüyor.

Diriliş Ertuğrul ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gibi dizilerde başarılı bir performans gösteren Düzyatan, yepyeni bir proje ile hayranlarını şaşırttı.

Uzun süren aradan sonra yarışma programı 'Milyoner Aile' ile tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu 4 ailenin yarışacağı ve 14 soruda ödüllerin katlanacağı Milyoner Aile projesinin sunuculuğunu üstlenmeye hazırlanıyor.

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