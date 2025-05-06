Elon Musk'tan ürkütücü açıklama: Dünyanın sonu geliyor, diğer gezegenlere gitmemiz lazım...

Elon Musk'tan ürkütücü açıklama: Musk, dünyanın nasıl yok olacağını anlatırken insanlığın diğer gezegenlere yerleşmesinin artık başlaması gerektiğini vurguladı...

Elon Musk, dünyanın nasıl yok olacağını anlattı: Diğer gezegenlere gitmemiz lazım

Güneş'in zamanla genişleyerek Dünya'daki yaşamı yok edeceğini ifade eden Elon Musk, ''Dünya'daki yaşam Güneş tarafından yok edilecek. Güneş giderek genişliyor. Dünya yanıp kül olacak. Bu yüzden diğer gezegenlere gitmemiz gerekiyor'' dedi.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, insanlığın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu. Musk, Güneş'in giderek genişleyen yapısının Dünya'daki yaşamı kaçınılmaz olarak sona erdireceğini belirterek, insanlığın başka gezegenlere yayılması gerektiğini söyledi.

"DÜNYA BİR GÜN YANIP KÜL OLACAK"

"Güneş büyümeye devam ediyor. Dünya bir gün yanıp kül olacak" diyen Musk, bu tehdidin insanlık için kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Uzay kolonileri kurmanın artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldiğini belirten Musk, Mars başta olmak üzere farklı gezegenlere yerleşmenin öncelik haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

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