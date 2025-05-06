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Erdoğan imzayı attı: Atatürk Havalimanı'na dev merkez geliyor!

Erdoğan imzayı attı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete'de yayımlanan, Atatürk Havalimanı'na önemli katkı sağlayacak projeyi açıkladı...

Erdoğan imzayı attı: Atatürk Havalimanı'na dev merkez geliyor!
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Erdoğan imzayı attı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete'de yayımlanan, Atatürk Havalimanı'na önemli katkı sağlayacak projeyi açıkladı...

Atatürk Havalimanı Terminal Binaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla teknopark ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak" dedi.

Erdoğan imzayı attı: Atatürk Havalimanı'na dev merkez geliyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binalarının "teknopark" ilan edilmesiyle ilgi, " Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan imzayı attı: Atatürk Havalimanı'na dev merkez geliyor!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları "teknopark" ilan edildi. Bakan Kacır, Bilişim Vadisi'ne bağlı olarak kurulan teknoparkın dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacağını kaydetti. Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları 'teknopark' ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."

Erdoğan imzayı attı: Atatürk Havalimanı'na dev merkez geliyor!

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