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Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste...

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Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste...
Soframızı zehir ettiler! Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden hileli gıda ürünlerini bir kez daha ifşa etti, işte o liste...
Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 1 115

Soframızdaki tehlike: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı.Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden hileli gıda ürünlerini bir kez daha ifşa etti.

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 2 215

5 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan yeni listede, özellikle bal ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde yapılan sahtekârlıklar dikkat çekti.

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 3 315

37 ürünün tek tek açıklandığı listede glikoz şurubu ve tohum yağı gibi hileler öne çıktı.

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 4 415

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda denetimleri kapsamında yayımladığı yeni “taklit ve tağşiş” listesi, vatandaşların sofrasına giren ürünlerdeki sahtecilikleri gözler önüne serdi.

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 5 515

Denetimlerde toplam 37 ürünün içeriğinde tüketiciyi aldatıcı maddelere rastlandı.

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 6 615

BALDA GLİKOZ ŞURUBU OYUNU

Denetimler sonucu, birçok markanın “süzme çiçek balı” adı altında aslında glikoz şurubu sattığı ortaya çıktı. Glikoz karıştırıldığı tespit edilen firmalardan bazıları şöyle:

-Vahit Yıldız Balsu (Ankara Akyurt): Haskaymak, Erzincan Birlik Bal, Pervari Sepeti, Köseoğlu Bal, Arıcızade, Abalı, Vitamel

-Öztürk Gıda (Aydın Köşk): Çiçek balı ürününde benzer hile tespit edildi

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 7 715

Tüketicilerin sağlıkla tükettiğini düşündüğü bu ürünlerin, aslında tamamen yapay içeriğe sahip olduğu bildirildi.

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 8 815
Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 9 915

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI SKANDALI

Sızma zeytinyağı etiketiyle satılan bazı ürünlerdeyse kanola ve pamuk yağı gibi düşük kaliteli tohum yağlarının kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık bu ürünleri de kamuoyuna açıkladı:

Özdeğirmenciler Gıda – İzmir Gaziemir

Zeynare Gıda – Aydın Efeler

SSC Grup – İzmir Selçuk

Hilal Hayvansal Ürünler – İzmir Bayındır

Nurettin Kemer - Ege Tadım & Tuncay Eroğlu – Aydın Köşk

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 10 1015

Şifa niyetine yeniliyor hastalık saçıyor! Bakanlık sahte bal markalarını ifşaladı: İşte vatandaşı kandıranların listesi...

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 11 1115

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne sahtekarlık yapan yeni firmaları ekledi. Açıklanan listede halkın sağlığını hiçe sayarak gözünü para hırsı bürüyen gıda teröristlerin vatandaşa sahte bal yedirdiği ortaya çıktı.

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 12 1215

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan kontrol sonucunda vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek açıklanıyor.

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 13 1315

Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları ifşaladı. Bal, zeytinyağı, yemeklik yağ, takviye vitamin gibi ürünlerin yer aldığı listede ünlü markaların isimleride yer aldı.

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 14 1415

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor.

Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste... 15 1515

SAHTEKARLARIN LİSTESİNE YENİ MARKALARDA EKLENDİ

Bakanlık listeyi 5 Mayıs tarihi itibarıyla güncelledi. Listede bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünler yer aldı.

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