Soframızı zehir ettiler: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı, işte o liste...

Soframızı zehir ettiler! Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden hileli gıda ürünlerini bir kez daha ifşa etti, işte o liste...

1 15 Soframızdaki tehlike: Bakanlık 37 hileli gıda markasını açıkladı.Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden hileli gıda ürünlerini bir kez daha ifşa etti. 2 15 5 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan yeni listede, özellikle bal ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde yapılan sahtekârlıklar dikkat çekti. 3 15 37 ürünün tek tek açıklandığı listede glikoz şurubu ve tohum yağı gibi hileler öne çıktı. 4 15 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda denetimleri kapsamında yayımladığı yeni “taklit ve tağşiş” listesi, vatandaşların sofrasına giren ürünlerdeki sahtecilikleri gözler önüne serdi. 5 15 Denetimlerde toplam 37 ürünün içeriğinde tüketiciyi aldatıcı maddelere rastlandı. 6 15 BALDA GLİKOZ ŞURUBU OYUNU Denetimler sonucu, birçok markanın “süzme çiçek balı” adı altında aslında glikoz şurubu sattığı ortaya çıktı. Glikoz karıştırıldığı tespit edilen firmalardan bazıları şöyle: -Vahit Yıldız Balsu (Ankara Akyurt): Haskaymak, Erzincan Birlik Bal, Pervari Sepeti, Köseoğlu Bal, Arıcızade, Abalı, Vitamel -Öztürk Gıda (Aydın Köşk): Çiçek balı ürününde benzer hile tespit edildi 7 15 Tüketicilerin sağlıkla tükettiğini düşündüğü bu ürünlerin, aslında tamamen yapay içeriğe sahip olduğu bildirildi. 8 15 9 15 ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI SKANDALI Sızma zeytinyağı etiketiyle satılan bazı ürünlerdeyse kanola ve pamuk yağı gibi düşük kaliteli tohum yağlarının kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık bu ürünleri de kamuoyuna açıkladı: Özdeğirmenciler Gıda – İzmir Gaziemir Zeynare Gıda – Aydın Efeler SSC Grup – İzmir Selçuk Hilal Hayvansal Ürünler – İzmir Bayındır Nurettin Kemer - Ege Tadım & Tuncay Eroğlu – Aydın Köşk 10 15 Şifa niyetine yeniliyor hastalık saçıyor! Bakanlık sahte bal markalarını ifşaladı: İşte vatandaşı kandıranların listesi... 11 15 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne sahtekarlık yapan yeni firmaları ekledi. Açıklanan listede halkın sağlığını hiçe sayarak gözünü para hırsı bürüyen gıda teröristlerin vatandaşa sahte bal yedirdiği ortaya çıktı. 12 15 Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan kontrol sonucunda vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek açıklanıyor. 13 15 Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları ifşaladı. Bal, zeytinyağı, yemeklik yağ, takviye vitamin gibi ürünlerin yer aldığı listede ünlü markaların isimleride yer aldı. 14 15 Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor. 15 15 SAHTEKARLARIN LİSTESİNE YENİ MARKALARDA EKLENDİ Bakanlık listeyi 5 Mayıs tarihi itibarıyla güncelledi. Listede bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünler yer aldı.



