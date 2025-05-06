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Osman Gökçek'ten bomba iddia: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım!

Osman Gökçek'ten bomba iddia: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım! Vatandaşlar bunu da mı yaptılar diyecekler...

Osman Gökçek'ten bomba iddia: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım!
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Osman Gökçek'ten bomba iddia: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım! Vatandaşlar bunu da mı yaptılar diyecekler...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek katıldığı canlı yayında "İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun ve çok büyük bir vurgunun izahını yapacağız. Özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecek. Tabutlar, konserler, ceset torbaları bile bu olayın gölgesinde kalacak" dedi.

Osman Gökçek'ten bomba iddia: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek katıldığı Beyaz TV canlı yayınında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında çok ağır iddialarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR VURGUNUN İZAHINI YAPACAĞIZ"

Gökçek programda şu ifadeleri kullandı; "Çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun, çok büyük bir vurgunun inşallah izahını yapacağız. Çok özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecekler.

Osman Gökçek'ten bomba iddia: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım!

"VATANDAŞLAR 'BUNU DA MI YAPTILAR?' DİYECEK"

Tabutlar, konserler, ceset torbaları... Bence gölge. Onlar bu işin gölgesinde kalacak. İnanamayacaksınız! Vatandaşımız görünce 'Bunu da mı yaptılar arkadaş?' diyecek. Yine vatandaşımıza çok dokunan bir mesele. Bu öyle üstünü kapatıp götürecekleri işlerden değil!"

Osman Gökçek'ten bomba iddia: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım!

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