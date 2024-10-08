Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar müjdeyi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üç aylık bir süre içinde elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Dar gelirli hanelere enerji desteği sürecek” dedi. Genel tarifeler yeni yıla kadar artmayacak. Yeni destek modeli 2025'te devreye girecek. Çok fazla elektrik tüketenlere destek olmayacak.ifadelerini kullandı.

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Karadeniz gazında günlük üretimin 6 milyon metreküpe ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, "Üç şirket ortaklığa ilgi gösteriyor.dedi.

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz ve petrolde dışa bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışmaların hızlandırıldığını belirtti.

Devlet ve özel şirketlerin günlük olarak yaklaşık 110 bin varil petrol ürettiğini belirtti.