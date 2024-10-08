İnfaz Yasası'nda değişiklik olacak mı? Bakan Tunç iyi hal indirimi için net konuştu
Gündeme ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İyi hal indirimi tartışılmalıdır" dedi. İnfaz sistemimiz caydırıcı olması gerekir. Bazı suçlarla ilgili denetimli serbestlik konusunu ele alacağız. Toplumun eleştirilerine kulak vermeliyiz. Cezaevi dolu olduğu için bir suçlunun içeri alınmaması mümkün değildir. ifadelerini kullandı.
Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı.
BAKAN TUNÇ AÇIKLAMALARI
Hukukçularımız, akademisyenlerimiz, uygulayıcılarımız ve milletvekillerimizle özellikle iyi hal indiriminin devam edip etmeyeceğini tartışacağız.
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Bir cezanın alt ve üst sınırları vardır. Dosya, hakimin sınırları belirlemesine izin veriyor. Bir de bazı suçlar için kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu tekrar gözden geçirilmelidir. Ceza hukukçularıyla tartışmamız gereken bir konu, bazı suçlar için denetimli serbestlik uygulanabilir mi yoksa uygulanmaz mı?
DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMALARI TOPLUM TARAFINDAN İSTENMİYOR
Kasten öldürme ve kasten yaralama, özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Suçtan toplumu korumalıyız. Adalet ve ceza hukukunun amacı toplumu suçtan korumaktır.