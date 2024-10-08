İnfaz Yasası'nda değişiklik olacak mı? Bakan Tunç iyi hal indirimi için net konuştu

Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMALARI

Hukukçularımız, akademisyenlerimiz, uygulayıcılarımız ve milletvekillerimizle özellikle iyi hal indiriminin devam edip etmeyeceğini tartışacağız.

İkbal ve Ayşenur'un katili Semih Çelik'in annesinden konuştu: Oğlunu o sözlerle anlattı

Devlet desteği alana büyük müjde var! O maaşlara zam geliyor

Sosyal medyada gündem olmuştu! Ekmeğe zam mı gelecek?

Bir cezanın alt ve üst sınırları vardır. Dosya, hakimin sınırları belirlemesine izin veriyor. Bir de bazı suçlar için kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu tekrar gözden geçirilmelidir. Ceza hukukçularıyla tartışmamız gereken bir konu, bazı suçlar için denetimli serbestlik uygulanabilir mi yoksa uygulanmaz mı?

DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMALARI TOPLUM TARAFINDAN İSTENMİYOR

Kasten öldürme ve kasten yaralama, özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Suçtan toplumu korumalıyız. Adalet ve ceza hukukunun amacı toplumu suçtan korumaktır.