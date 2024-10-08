Timur Cihantimur'un yeni ses kaydı ortaya çıktı! "Hayatım bitti"

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, kazadan kısa bir süre sonra 112 Acil Servis ile telefonla konuştu.

İnfaz Yasası'nda değişiklik olacak mı? Bakan Tunç iyi hal indirimi için net konuştu

Barış Alper Yılmaz rekor kıracak! En çok kazanan Türk olacak

İkbal ve Ayşenur'un katili Semih Çelik'in annesinden konuştu: Oğlunu o sözlerle anlattı





Cihantimur, ses kayıtlarında Adem adlı bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü bir kaza yaptım" dedi. Lütfen gel. Allah belamı versin, bir an önce gel. Gel, adam ölüyor. Birine vurduktan sonra hemen gel. Hayatım bitti" dedi. Cihantimur'un aracı otomatik olarak 112 Acil Servisi aradı, ancak kimse yanıt vermedi.

NE OLMUŞTU?



1 Mart'ta Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV'den biri arıza yaptı. Yol kenarına çekilen arızalı ATV tamir edilmeye çalışılırken, aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri 3 ATV'ye çarptı ve 5 kişiden Oğuz Murat Aci öldü.



Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok, kaza yerine gelen aracıyla buradan ayrılıp önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri belirlendi.