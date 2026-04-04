Elektrik ve doğal gaza cep yakacak zam!

ABD-İsrail-İran savaşında petrol fiyatlarının artmasıyla küresel piyasalarda etkilenmeye devam ediyor. Türkiye'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı. Bugünden itibaren yeni tarife geçerli olacak.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ YÜZDE 25 ZAMLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) vatandaşları üzecek açıklama geldi. Elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam yapıldı. EPDK, zamlı tarifenin bugünden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, alçak gerilimden bağlı kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %17,5, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubu için %5,8 ve orta gerilimden bağlı tarımsal faaliyetler abone grubu için %24,8 oranında artış yapılmıştır.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 323,8 TL olmuştur.

BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için ortalama %25, sanayi tüketicileri için ortalama % 18,61, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %19,42 oranında artış söz konusudur. Ayrıca konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için kademeli fiyat uygulamasına da geçilmiştir.Tarifeler 4 Nisan 2026 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

