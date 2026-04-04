Van'da korkutan deprem: AFAD 'dan açıklama geldi!

AFAD'ın verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken sarsıntı Bitlis ve Ağrı'da da hissedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Şiddetli deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokaklara atarken sarsıntının Bitlis ve Ağrı'da da hissedildiği ifade edildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

“DEPREMİ ŞİDDETLİ HİSSETTİK”

NTV yayınında Van’daki son durumu aktaran DHA muhabiri Gülay Kuyucu, depremin kentte güçlü şekilde hissedildiğini belirterek vatandaşların panikle kendilerini dışarı attığını söyledi. Kuyucu, AFAD ekiplerinin bölgede incelemelerini sürdürdüğünü ifade ederken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini dile getirdi.

