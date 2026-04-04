Bolu Belediyesi'ne sabah saatlerinde baskın yapıldı!

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibi arama yapıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “irtikap” suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

JANDARMA BELEDİYEDE ARAMA YAPIYOR

Sabah saatlerinde Bolu Belediyesi binasına çok sayıda jandarma ekibi giriş yaptı. Ekipler, soruşturma kapsamında belediye binasında detaylı arama çalışmalarını sürdürüyor.

TANJU ÖZCAN VE YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat tarihinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C.’yi gözaltına almıştı. İki isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Dosyada adı geçen diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

12 Aralık 1973’te Bolu’da doğan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babası.

