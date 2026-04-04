CHP'liler bakın ne teklif etmiş: Taciz kurbanı Tuana Elif Torun'un ailesinden dikkat çeken açıklama!

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un şüpheli bir kaza sonucu ölümünün yankıları sürerken, Elif Torun'un ailesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un şüpheli bir kaza sonucu ölümünün yankıları sürerken, ailesinin kazadan önce siyasi baskı ve susturma operasyonuna uğradığı ortaya çıktı.

SABAH'a konuşan acılı baba Ahmet Torun, "Taciz nedeniyle şikâyetçi olduğumuz günün akşamı CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Görele Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Dural, kadın belediye meclis üyesi İlkay Odabaş evimize gelip şikâyeti geri çekmemizi istedi. Biz de davamızdan vazgeçmeyeceğimizi söyledik. Sonra kalkıp gittiler."

"O günden bu yana cenazemize dahi gelmediler. CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek de gelmedi. Bu süreçteki tutumlarından dolayı onları görmek istemiyorum. Taciz davasının ilk duruşmasında biz de Hasbi Dede'nin tahliye olacağını bekliyorduk. Ama dava devam edecek ve o adam dışarıda olsa da eninde sonunda ceza alacak" dedi.

SÜRGÜN YERİNDE KAZA OLDU

Anne Nuray Torun ise, "Hasbi Dede'nin tacizden tutuklanmasının hemen ardından belediyeye ait Gör-Bel Şirket Müdürü Erhan Çelebi beni telefonla arayarak, 'Hasbi Başkan senin belediye içinde çalışmanı istemiyor. Başka bir yerde çalışman istendi' dedi.

Ben de ona 'Psikolojim bozuk, insan içine çıkmak istemiyorum' şeklinde yanıt verdim Daha sonra üç kez daha telefonla aranarak mobbinge uğradım. Beni farklı yerlere süreceklerdi. Ardından, Hasbi Dede'nin yerine atanan Aysel Uzun ile görüşüp durumu anlattım. O da beni belediyeye ait sosyal tesis olan konuk evine gönderdi. Orada garson olarak çalışmaya başladım. Kazanın olduğu akşam da tesiste nişan vardı. Çalışırken kızım arayıp, 'Yanına gelmek istiyorum' dedi. Ben de ona 'gel' dedim. Evden çıkıp yanıma geliyordu. Sonra o kazada hayatını kaybetti. Ben orada çalışmasaydım kızım oraya gelmeyecekti" dedi.

TACİZCİ BAŞKAN'DAN PİŞKİN SAVUNMA

Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede ise pişkin bir açıklama yaptı. Dede, kazayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını iddia ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tüm kamuoyunun bilmesini isterim ki; bu elim kazayla, kazaya karışan şüpheli şahısla veya olayın yaşandığı işletmeyle hiçbir hukuki, fiili, ticari ya da idari bağım bulunmamaktadır."

"Hakkımdaki tüm suçlamalar asılsızdır ve gerçeklerle hiçbir bağı bulunmamaktadır. Şahsıma yöneltilen bu iddiaların, bağımsız Türk yargısı huzurunda yapılacak yargılama neticesinde boşa çıkacağına ve masumiyetimin tescil edileceğine inancım tamdır."

Kaynak: SABAH

