Bayram üzeri yollar kilit: Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda trafik durdu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda rehin kaldı. Sakarya otoyolunda yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu...

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin yolculukları devam ediyor.

Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı geçişinde yoğunluk yaşanırken trafik ara ara durma noktasına geliyor.

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE ULAŞIM NORMAL SEYRİNDE

Otoyollarda İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Kuzey Marmara Otoyolu'nu Anadolu Otoyolu'na bağlayan Akyazı gişelerinde trafik durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyollar dronla havadan görüntülendi.

Öte yandan Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Sakarya’da Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla emniyet ve jandarma birimlerince il genelinde kapsamlı tedbirler alındığı bildirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce bayram tedbirleri kapsamında, 290 ekip, 1986 emniyet personeli görev yapacağı ifade edilen açıklamada, Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca ise 201 ekip, 577 personel, 103 araç, 4 dron ve 1 botun görev alacağı kaydedildi.

