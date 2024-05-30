Avrupa’dan bir ülke daha adım attı: Filistin’i tanıyacağını söyledi…

İsrail’e karşı tepki tek tek gelmeye devam ediyor. Özellikle de Avrupa’dan tepkiler sürüyor. Norveç, İrlanda, İspanya’nın ardından yeni bir ülke daha Filistin’i tanıma kararı aldı.

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Avrupa’dan bir ülke daha adım attı: Filistin’i tanıyacağını söyledi…

Alp ülkesinin parlamentosu Filistin tanıma kararı onayladı. 90 sandalyeli Ulusal Meclis'teki parlamento partilerinin hiçbirinin buna karşı çıkması beklenmediği için yaygın olarak bir formalite olarak görüldü.

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Slovenya, hükümetinin Başbakan Robert Golob'un önerisini Perşembe günü onaylamasının ardından Filistin'i tanıyan en son Avrupa ülkesi oldu.

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SLOVENYA, FİLİSTİN’İ TANIYAN SON ÜLKE OLDU

Golob, Ljubljana'daki hükümet toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet, Filistin Devleti'ni 1967'den itibaren sınırlar içinde bağımsız ve egemen bir devlet veya ilgili tarafların gelecekteki bir barış anlaşmasında kararlaştırması gereken sınırlar olarak tanıma kararı aldı" dedi.

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Filistin'in tanınması sorunu Perşembe günü hükümetin gündeminde olmasa da, Golob, İsrail'in son birkaç gün içinde birkaç ölümcül saldırı düzenlediği Rafah'taki son gelişmeler nedeniyle hızlı bir karar aldığını söyledi.

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YENİ BİR ÜLKE TANIYACAK MI?

Filistin devletinin uluslararası kurumlarda tanınması ve katılımı için yol zorlu ve engellerle gölgelendi.

145 BM üye devleti tarafından tanınmasına rağmen, Batılı ülkeler Filistin devleti ile ilişkileri resmileştirmekten büyük ölçüde kaçındı. AB ülkeleri bu konuda bölünmüş durumda ve bazıları yıllar içinde konumlarını önemli ölçüde değiştirdi.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Salı günü Filistin'i resmi olarak tanımasının ardından Slovenya, diğer AB üye ülkeleriyle birlikte tanındığını duyurdu. Malta’nın potansiyel ortak tanıyanlardan biri olarak bahsedildi. Ancak, Malta hükümeti o zamandan beri "koşullar doğru olduğunda" bunu yapacağını söyledi.

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