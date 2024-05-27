Donald Trump, kripto hakkında kararını verdi: Başkan olunca serbest olacak

Dünya, Kasım 2024 yılında gerçekleşecek olan Amerika seçimlerini merak ediyor. ABD Başkanı Biden’ın karşısında en güçlü aday ise Donald Trump olarak duruyor. Tüm ise, son zamanda kripto açıklamalarıyla öne çıktı.

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Son olarak eski ABD Başkanı, “Joe Biden'ın kriptoyu ezme seferini durduracağım. Kendim destekleyeceğim” açıklamasını yaptı.

DONALD TRUMP'IN KRİPTO VAATLERİ

Eski ABD Başkan ve başkan adayı Donald Trump, hafta sonu Washington, D.C.'deki Liberter Ulusal Konvansiyonu'na hitap etti. Seçim başarısı için Liberter-Cumhuriyetçi işbirliğinin önemini vurgulayarak birçok konuyu ele aldı. Kripto para konusunda da Trump şunları söyledi:

“Joe Biden'ın kriptoyu ezmek için haçlı seferini de durduracağım. Bunu durduracağız. Kriptonun geleceğinin ve Bitcoin'in geleceğinin denizaşırı değil, ABD'de yapılmasını sağlayacağım.

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Ülkenin 50 milyon kripto sahibine şunu söylüyorum: sizin oyunuzla, Elizabeth Warren ve onun haydutlarını Bitcoin'inizden uzak tutacağım ve bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) oluşturulmasına asla izin vermeyeceğim.”

ESKİ ABD BAŞKANI’NDAN VAATLER

“Sansürü ve sanayi kompleksini parçalamak ve ifade özgürlüğünü geri kazanmak için ayrıntılı bir plan ortaya koyduğum için gurur duyuyorum. Birinci gün, federal kurumların Amerikan vatandaşlarının yasal konuşmalarını sansürlemek için gizli anlaşma yapmasını yasaklayan bir yürütme emri imzalayacağım.

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Birinci Değişiklik özgürlüklerinizi elinizden almak için komplo kuran haydut bürokratları ortadan kaldıracağız. Biz bunu hızlı bir şekilde yapacağız. Bir kez daha rekor sayıda özgürlüğü yok eden düzenlemeyi keseceğim. Joe Biden'ın ülkemizdeki en büyük vergi planını durduracağım…”

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