Donald Trump, kripto hakkında kararını verdi: Başkan olunca serbest olacak

Başkan adayı ve 45. ABD Başkan Donald Trump, kripto sektörüne desteğini açıkladı. Yrump, Kasım ayında gerçekleşecek olan seçimler öncesinde kripto dünyasını yakından ilgilendiren bir mesaj paylaştı.

YAYINLAMA
Google News
Donald Trump, kripto hakkında kararını verdi: Başkan olunca serbest olacak

Dünya, Kasım 2024 yılında gerçekleşecek olan Amerika seçimlerini merak ediyor. ABD Başkanı Biden’ın karşısında en güçlü aday ise Donald Trump olarak duruyor. Tüm ise, son zamanda kripto açıklamalarıyla öne çıktı.

Papua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldıPapua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldı

Son olarak eski ABD Başkanı, “Joe Biden'ın kriptoyu ezme seferini durduracağım. Kendim destekleyeceğim” açıklamasını yaptı.

ekran-resmi-2024-05-27-21-15-49.png

DONALD TRUMP'IN KRİPTO VAATLERİ

Eski ABD Başkan ve başkan adayı Donald Trump, hafta sonu Washington, D.C.'deki Liberter Ulusal Konvansiyonu'na hitap etti. Seçim başarısı için Liberter-Cumhuriyetçi işbirliğinin önemini vurgulayarak birçok konuyu ele aldı. Kripto para konusunda da Trump şunları söyledi:

“Joe Biden'ın kriptoyu ezmek için haçlı seferini de durduracağım. Bunu durduracağız. Kriptonun geleceğinin ve Bitcoin'in geleceğinin denizaşırı değil, ABD'de yapılmasını sağlayacağım.

Amerika’dan İsrail saldırısına skandal yorum: “Haberdarız, bilgi topluyoruz”…Amerika’dan İsrail saldırısına skandal yorum: “Haberdarız, bilgi topluyoruz”…

Ülkenin 50 milyon kripto sahibine şunu söylüyorum: sizin oyunuzla, Elizabeth Warren ve onun haydutlarını Bitcoin'inizden uzak tutacağım ve bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) oluşturulmasına asla izin vermeyeceğim.”

ESKİ ABD BAŞKANI’NDAN VAATLER

“Sansürü ve sanayi kompleksini parçalamak ve ifade özgürlüğünü geri kazanmak için ayrıntılı bir plan ortaya koyduğum için gurur duyuyorum. Birinci gün, federal kurumların Amerikan vatandaşlarının yasal konuşmalarını sansürlemek için gizli anlaşma yapmasını yasaklayan bir yürütme emri imzalayacağım.

Birinci Değişiklik özgürlüklerinizi elinizden almak için komplo kuran haydut bürokratları ortadan kaldıracağız. Biz bunu hızlı bir şekilde yapacağız. Bir kez daha rekor sayıda özgürlüğü yok eden düzenlemeyi keseceğim. Joe Biden'ın ülkemizdeki en büyük vergi planını durduracağım…”

BM'nin Srebrenitsa kararı sonrası, Sırbistan lideri gündem oldu!BM'nin Srebrenitsa kararı sonrası, Sırbistan lideri gündem oldu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Amerika’dan İsrail saldırısına skandal yorum: “Haberdarız, bilgi topluyoruz”…
Amerika’dan İsrail saldırısına skandal yorum: “Haberdarız, bilgi topluyoruz”…
Refah sınır kapısında sıcak temas: Mısır ile İsrail askerleri karşı karşıya geldi
Refah sınır kapısında sıcak temas: Mısır ile İsrail askerleri karşı karşıya geldi
Papua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldı
Papua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldı
İsrail için çember daralıyor: Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi…
İsrail için çember daralıyor: Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi…
Son Haberler
Eğitim yeni müfredat onaylandı: Bakan Tekin’den yetki geldi
Eğitim yeni müfredat onaylandı: Bakan Tekin’den yetki geldi
Donald Trump, kripto hakkında kararını verdi: Başkan olunca serbest olacak
Donald Trump, kripto hakkında kararını verdi: Başkan olunca serbest olacak
Deprem uzmanı, kimsenin beklemediği fay hattını söyledi: 3 il tehlikede mi?
Deprem uzmanı, kimsenin beklemediği fay hattını söyledi: 3 il tehlikede mi?
Sadece 3 adımda hayatınızı düzene sokun!
Sadece 3 adımda hayatınızı düzene sokun!
BM'nin Srebrenitsa kararı sonrası, Sırbistan lideri gündem oldu!
BM'nin Srebrenitsa kararı sonrası, Sırbistan lideri gündem oldu!
İçişleri Bakanlığından önemli duyuru! Kırmızı bültenle aranıyordular, İstanbul'da yakalandılar!
İçişleri Bakanlığından önemli duyuru! Kırmızı bültenle aranıyordular, İstanbul'da yakalandılar!
Çok Okunanlar
O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Vatandaşın cebine bayram ettirecek indirim! BİM 28 Mayıs 2024 Salı indirimli ürün listesini yayınladı
Vatandaşın cebine bayram ettirecek indirim! BİM 28 Mayıs 2024 Salı indirimli ürün listesini yayınladı
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Bugün altın ne kadar, gram, çeyrek altın ne kadar, altın haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, gram, çeyrek altın ne kadar, altın haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı
Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı
İbrahim Reisi öldü! Bundan sonra ne olacak?
İbrahim Reisi öldü! Bundan sonra ne olacak?
Yorumlananlar
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!