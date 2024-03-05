Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in arasındaki kriz büyüyor!

CHP'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından genel başkanlık koltuğuna oturan, Özgür Özel ile Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan kriz büyüyor.

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Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in arasındaki kriz büyüyor!

Gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında CHP'deki Özel-İmamoğlu savaşını ele aldı. Selvi, İmamoğlu'nun Özgür Özel'in tasfiyesi için harekete geçtiğini belirterek yerine getirilecek ismi açıkladı.

CHP'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan kriz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Özgür Özel için "Genel Başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın" demesinin ardından ikili arasındaki 'kavga'da yeni detaylar ortaya çıktı. Gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü "İmamoğlu ile Özgür Özel arasına kara kedi girdi" başlıklı yazısında elde ettiği yeni bilgileri aktardı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in arasındaki kriz büyüyor!

"SENİ BEN SEÇTİRDİM, PARTİYİ DE BEN YÖNETECEĞİM"

Selvi, Kılıçdaroğlu’nu devirmek için işbirliği yapan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun arasına kara kedi girdiğini belirterek CHP kurultayının ardından partide güç savaşı başladığını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki kritik noktalara kendi adamlarını yerleştirerek Özgür Özel'e kıpırdayacak alan bırakmadığını söyleyen Selvi, İmamoğlu'nun Özel'e “Seni ben seçtirdim. Partiyi de ben yöneteceğim” mesajını verdiğini söyledi.

"GERİ KALANI GÖKHAN SANA ANLATIR"

31 Mart yerel seçimleri hazırlık aşamasında Özel ile İmamoğlu'nun sık sık karşı karşıya geldiğini belirten Selvi, iki isim arasında bir yemekte yaşanan diyaloğu aktardı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’nun en güvendiği isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in bir yemekte buluştuğunu belirten Selvi, İmamoğlu'nun Özel'in yüzüne karşı İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylıklarının belirlenmesine kimseyi karıştırmayacağını söylediğini belirtti. Selvi, bu sözlerin ardından İmamoğlu'nun “İstanbul’u ben belirleyeceğim. Geri kalanı Gökhan sana anlatır. Şimdi benim gitmem gerekiyor” diyerek masadan kalktığını yazdı.

Selvi, İmamoğlu'nun sözlerinin ardından Özel'in ise İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylarının ilan edildiği tanıtım toplantısına katılmadığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in arasındaki kriz büyüyor!

AFİŞ KRİZİ

Özel ile İmamoğlu arasında yaşanan krizler bunlarla da sınırlı kalmıyor. Özgür Özel, seçim afişlerinde kendi fotoğrafının da yer almasını isterken, İmamoğlu bu durumu kabul etmiyor. Sonuç olarak İmamoğlu kazanıyor ve İstanbul'daki afişlerde Özgür Özel'in fotoğrafına yer verilmiyor. Bu konunun ilerleyen detaylarını da aktaran Selvi yazısında şu ifadelere yer verdi;

Dahası Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da seçim kampanyasını kendisinin yürüteceğini belirtiyor. Özgür Özel’i İstanbul’da istemiyor. Özgür Özel CHP Genel Başkanı ama Ekrem İmamoğlu istemediği için İstanbul’daki seçim kampanyasına katılamıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TASFİYE DÜĞMESİNE BASILDI

CHP'deki asıl kulisi yazısının sonunda veren Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tasfiye etmek için düğmeye bastığını söyledi. Selvi kulis bilgisinde " Seçimleri kaybederse CHP’nin başına geçmek için harekete geçeceği, seçimi kazansa dahi Özgür Özel’i genel başkanlıkta tutmamakta kararlı olduğu konuşuluyor." ifadelerini kullandı. Selvi, İmamoğlu'nun Özel için “Kılıçdaroğlu’na ihanet eden bana haydi haydi ihanet eder” diye düşündüğünü de ekledi.

Selvi, İmamoğlu'nun İBB seçimlerini kaybederse partinin başına kendisinin geçeceğini seçimleri kazanması durumunda ise Özel'in yerine Gökhan Günaydın’ı getireceğini söyledi.

Kaynak: Haber 7

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