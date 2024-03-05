Verdiği poz başına bela oldu! Sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, sosyal medya hesabından paylaştığı poz yüzünden gözaltına alındı. Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, paylaşması sonucu Adana Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

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Verdiği poz başına bela oldu! Sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı!

Adana'da lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti. Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Verdiği poz başına bela oldu! Sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı!

Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek, “Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” savunması yaptı. Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Verdiği poz başına bela oldu! Sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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