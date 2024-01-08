Esenyurt’ta kadına sinirlenen minibüs şoförü birden gaza bastı, anne ve çocuğu minibüste yuvarlandı

Esenyurt'ta çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Duruma sinirlenen şoför ise birden gaza basarak kadın ve çocuğun düşmesine sebep oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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Esenyurt’ta kadına sinirlenen minibüs şoförü birden gaza bastı, anne ve çocuğu minibüste yuvarlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu kadın çocukları ile 34 TMF 87 plakalı minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi.

Sürücü o yolcuyu aracına aldı. Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü.

Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcularda tepki gösterdi. Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi.

Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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