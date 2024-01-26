Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!

Emeklilere yapılan zam halen konuşuluyor. Her ne kadar iki kere üst üste ek zam yapılsa da vatandaş ikiye ayrıldı. Memnun olan da var artışı yeterli bulmayan da… Ekonomi yazarı Dr. Şeref Oğuz, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendirecek bir gelişmeyi paylaştı. Yeni bir zam olacak mı?

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Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!

2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarında düzenlemeye gidildi. Dün ikinci ek zam meclisin onayından geçti. Sadece Resmi Gazete’de yayımlanması kaldı. Ancak emekli ücretleriyle ilgili tartışmalar bitmedi.

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6 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren zam gelişmesini alevlendirecek bir açıklama daha geldi. Ekonomi yazarı Dr. Şeref Oğuz, yeni zam için yeşil ışık yaktı. İşte detaylar…

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SEÇİM ÖNCESİ BİR ZAM DAHA GELEBİLİR

Yazar Oğuz, Mart ayında gerçekleşecek olan belediye seçimlerinden önce zam yapılabileceğini söyledi. 6 milyon emekli seçmeni için yeniden bir zam öngördüğünü duyurdu. D.r Şeref Oğuz, sözlerine şu şekilde devam etti;

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“Emekli de acıkabiliyor, iştahı çalışandan da düşük değil. Bu miktarlarla geçinebilmeleri mümkün değil. Özellikle 10 bin TL maaş alan emekliler ciddi rahatsızlık duyuyor. Bu işin prensibini söylüyorum; en düşük emekli maaşı alanların sorununu yüzde zamlarla çözemezsiniz.”

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KADEMELİ ARTIŞ OLABİLİR

“Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy veriyor! Bu emeklilerimizin maaşlarının, TÜRK-İŞ'in 2023 Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı olan 14 bin 431 TL'ye yükseltileceğini düşünüyorum. Tabii burada keskin bir bıçak da var, mesela 10 bin 2 TL alanlar ne olacak? Yani tüm emekliler için kademeli bir artış da gündeme gelebilir. Hükümetin tüm alternatifleri değerlendireceğini düşünüyorum.”

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