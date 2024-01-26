Dikkat!!! Başvurular başladı: Bakanlığa 62 sözleşmeli personel alacak…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı; kendi bünyesinde çalışacak 62 sözleşmeli personel alımı yapacak. İş alanı da belli oldu. Peki KPSS şartı aranıyor mu? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm aranan özellikler…

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Dikkat!!! Başvurular başladı: Bakanlığa 62 sözleşmeli personel alacak…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 35 büro personeli ve 27 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

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İLANA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
  3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
  4. Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
  5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, (farklı ünvana yapılan başvurular hariç),
  6. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
  7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

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BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 24.01.2024 - 04.02.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, süreç ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.

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KPSS ŞARTI BULUNUYOR MU?

KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. KPSS için en az 60 puan almak gerekiyor.

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