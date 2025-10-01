Eğitim-Bir-Sen'den öğretmene yönelik şiddette kınama

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube, Pendik Tevfik İleri İlkokulu’nda yaşanan öğretmene şiddet girişimini kınayarak, hukukî sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şubesi konuya ilişkin basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:“Pendik Tevfik İleri İlkokulu’nda Öğretmene Yönelik Şiddet Tehdidini Kınıyoruz: Hukuk İşlesin, Okullar Güvende Olsun...

Dün Pendik Tevfik İleri İlkokulu’nda görev yapan öğretmenimiz Seda Yalçın’a yönelik sözlü şiddet ve fizikî şiddete teşebbüs içerikli bir olay yaşanmıştır. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube olarak; Şube Başkanımız Bilal Duran, şube başkan yardımcılarımız, Pendik ilçe başkanımız ve ilçe yönetimimizle birlikte kalabalık bir ekiple okulda öğretmenimizin yanında olduk; sürecin adlî ve idarî takibini başlatmak için gerekli adımları attık.

Olayın Özeti

Teneffüs sırasında bir öğrencinin su birikintisine girip ıslanması üzerine, öğrencinin sağlığını gözeten iyi niyetli bir yaklaşımla veli okula davet edilmiştir.

Okuldaki görüşmede veli, “çocuğun neden ıslandığına” ilişkin izahat talebini sözlü saldırıya dönüştürmüş; elini yumruk yapıp havaya kaldırarak fizikî şiddete teşebbüs etmiştir. Bu kabul edilemez tutum; yalnızca bir öğretmenin meslek onuruna değil, sınıfın güven iklimine ve okul düzenine yönelmiş bir tehdittir.

Hukukî Çerçeve ve Beklentimiz

Öğretmenlik Mesleği Kanunu (Kanun No. 7528), eğitim çalışanlarına karşı TCK 86 (kasten yaralama), 106 (tehdit), 125 (hakaret), 265 (görevi yaptırmamak için direnme) suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını ve TCK 51’deki hapis cezasının ertelenmesinin uygulanmamasını öngörmektedir. Bu, öğretmene yönelen şiddetin “indirim” değil, tam tersine ağırlaştırılmış yaptırımla karşılanacağı anlamına gelir.

Haberin Devamı

Aynı Kanunla CMK 100/3’e eklenen (k) bendi, öğretmenlere karşı görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen “kasten yaralama” suçunu katalog suç kapsamına almış; bu durum tutuklama nedeninin var sayılması sonucunu doğurmuştur. (Bu düzenleme, resmî/özel öğretim kurumları ve ders ücreti karşılığı derse girenler dâhil öğretmenlere yönelen fiilleri kapsar.)



Bu açık hükümler karşısında beklentimiz; olayın adli makamlarca gecikmeksizin soruşturulması, okul yönetimince gerekli idarî tedbirlerin alınması ve caydırıcılığın sağlanmasıdır. Sendika olarak hukukî sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız..”