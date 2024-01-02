Dünyayı sarsan suikast girişimi! Güney Kore’ ana muhalefet liderine bıçakla saldırı! Boynundan yaralandı!

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, bir suikast girişimi düzenlendi. Dünyada büyük yankı uyandıran suikast girişiminde Lee Jae-myung boynundan bıçaklandı.

YAYINLAMA
Google News
Dünyayı sarsan suikast girişimi! Güney Kore’ ana muhalefet liderine bıçakla saldırı! Boynundan yaralandı!

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, liman kenti Busan'ın Gadeok Adası'ndaki yeni havalimanı inşaatına gerçekleştirdiği ziyarette saldırıya uğradı.

İMZA ALMAK İSTEYEN ŞAHIS BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lee, bu sırada imza alma bahanesiyle kendisine yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından boynundan bıçaklandı. Lee, saldırının ardından bilinci açık bir şekilde önce Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, daha sonra helikopterle başkent Seul'deki Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Boynunda 1 santimetrelik yırtılma meydana geldiği belirtilen 59 yaşındaki Lee'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

60'lı veya 70'li yaşlarında olduğu ifade edilen şüphelinin saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

BAŞKANLIK YARIŞINI AZ FARKLA KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Lee, ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen başkanlık seçimlerini görevdeki Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a karşı yüzde 0,73'lük bir farkla kaybetmişti. Lee'nin 2027'deki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması bekleniyor.

Dünyayı sarsan suikast girişimi! Güney Kore’ ana muhalefet liderine bıçakla saldırı! Boynundan yaralandı!

Dünyayı sarsan suikast girişimi! Güney Kore’ ana muhalefet liderine bıçakla saldırı! Boynundan yaralandı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Seçim süreci resmen başladı! Seçimlere bakın hangi partiler girebilecek!
Seçim süreci resmen başladı! Seçimlere bakın hangi partiler girebilecek!
DEM'in eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Hadsiz bir şekilde 4 ülkeyi kapsayan Kürdistan çağrısında bulundu
DEM'in eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Hadsiz bir şekilde 4 ülkeyi kapsayan Kürdistan çağrısında bulundu
İYİ Parti Mansur Yavaş savaşı büyüyor! Akşener korkaklar emişti şimdi ise haramzade çıkışı
İYİ Parti Mansur Yavaş savaşı büyüyor! Akşener korkaklar emişti şimdi ise haramzade çıkışı
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert çıkış: Bıktık ya varsa bir psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert çıkış: Bıktık ya varsa bir psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey
Son Haberler
Ne yaptın Hadise! 2023’ün son pozunu verdi, olay oldu
Ne yaptın Hadise! 2023’ün son pozunu verdi, olay oldu
Dünyayı sarsan suikast girişimi! Güney Kore’ ana muhalefet liderine bıçakla saldırı! Boynundan yaralandı!
Dünyayı sarsan suikast girişimi! Güney Kore’ ana muhalefet liderine bıçakla saldırı! Boynundan yaralandı!
Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı anlattı
Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı anlattı
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!
Mansur Yavaş bunu beklemiyordu! İYİ Parti'nin ABB Başkan adayı Yavaş'ın uykularını kaçıracak
Mansur Yavaş bunu beklemiyordu! İYİ Parti'nin ABB Başkan adayı Yavaş'ın uykularını kaçıracak
Bakan Özhaseki Antakyalılara müjdeyi verdi! 46 bin konut ay sonunda teslim olacak!
Bakan Özhaseki Antakyalılara müjdeyi verdi! 46 bin konut ay sonunda teslim olacak!
Çok Okunanlar
Naci Görür o fay hattına dikkat çekti: O şehir fay üstüne kurulmuş
Naci Görür o fay hattına dikkat çekti: O şehir fay üstüne kurulmuş
Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!
Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!
İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni yılın ilk bebeğine ziyaret!
İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni yılın ilk bebeğine ziyaret!
Esenyut’taki intihar girişimi trafiği felç etti!
Esenyut’taki intihar girişimi trafiği felç etti!
CHP'li Yalova eski belediye başkanına zimmetine para geçirmekten dava açılmıştı! Mahkeme kararını verdi!
CHP'li Yalova eski belediye başkanına zimmetine para geçirmekten dava açılmıştı! Mahkeme kararını verdi!
Selehattin Demirtaş, 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'i hedef mi gösterdi? Cuma İçten kimdir?
Selehattin Demirtaş, 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'i hedef mi gösterdi? Cuma İçten kimdir?
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!