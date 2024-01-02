Dünyayı sarsan suikast girişimi! Güney Kore’ ana muhalefet liderine bıçakla saldırı! Boynundan yaralandı!

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, liman kenti Busan'ın Gadeok Adası'ndaki yeni havalimanı inşaatına gerçekleştirdiği ziyarette saldırıya uğradı.

İMZA ALMAK İSTEYEN ŞAHIS BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lee, bu sırada imza alma bahanesiyle kendisine yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından boynundan bıçaklandı. Lee, saldırının ardından bilinci açık bir şekilde önce Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, daha sonra helikopterle başkent Seul'deki Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Boynunda 1 santimetrelik yırtılma meydana geldiği belirtilen 59 yaşındaki Lee'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

60'lı veya 70'li yaşlarında olduğu ifade edilen şüphelinin saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

BAŞKANLIK YARIŞINI AZ FARKLA KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Lee, ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen başkanlık seçimlerini görevdeki Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a karşı yüzde 0,73'lük bir farkla kaybetmişti. Lee'nin 2027'deki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması bekleniyor.

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