Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırım sürüyor: İşte Amerika’dan yeni bir karar!

Amerika’nın Çinli şirketlerle mücadelesi devam ediyor. Bloomberg’in Çarşamba günü bir haber paylaştı. Buna göre, ABD yönetimi Huawei Technologies Co ile bağlantılı bir dizi Çinli yarı iletken firmayı kara listeye almayı düşünüyor.

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Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırım sürüyor: İşte Amerika’dan yeni bir karar!

Amerika’dan yeni kara liste uygulaması öne çıkıyor. Kara listeye alınabilecek şirketler arasında çip üreticileri Qingdao Si'En, SwaySure ve Shenzhen Pensun Technology Co veya PST var.

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Raporda, Biden yetkilileri ayrıca Çin'in önde gelen bellek yonga üreticisi ChangXin Memory Technologies Inc'e yaptırımları tartıyor.

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AMERİKA’DAN YENİ YAPTIRIM

Jefferies analisti Edison Lee, ChangXin'in potansiyel bir hedef olarak tanımlanmasından sonra "ABD Varlık Listesine daha fazla Çinli şirket eklemek oldukça olası bir olaydır" diye yazdı ve ekledi;

“Uygulaması ve gerekçelendirilmesi kolaydır ve bazı önemli Çinli şirketlerin ihracat kısıtlamalarındaki mevcut boşluklardan yararlanabilmelerini daha da engelleyecektir.”

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İş haber ajansı, insanlardan biri, gerçekten çip üreten şirketlerin ötesinde, ABD'li yetkililerin Shenzhen Pengjin High-Tech Co ve SiCarrier'a da yaptırım uyabileceğini söyledi.

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Yarı iletken üretim dişlisi yapan bu iki şirketin Huawei'nin kısıtlı ekipman elde etmesine yardımcı olmak için vekil olarak hareket etmesidir. Bloomberg News, şirketlerin Huawei ile olan bağlarını ilk olarak 2023'ün sonlarında bildirdiğini söyledi.

Bu olursa, Beyaz Saray'ın Çinli firmaların yapay zeka ve yarı iletken endüstrisindeki iddialı planlarını kısıtlamak için ikinci büyük hamlesi olacak.

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