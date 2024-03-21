Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırım sürüyor: İşte Amerika’dan yeni bir karar!

Amerika’dan yeni kara liste uygulaması öne çıkıyor. Kara listeye alınabilecek şirketler arasında çip üreticileri Qingdao Si'En, SwaySure ve Shenzhen Pensun Technology Co veya PST var.

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Raporda, Biden yetkilileri ayrıca Çin'in önde gelen bellek yonga üreticisi ChangXin Memory Technologies Inc'e yaptırımları tartıyor.

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Jefferies analisti Edison Lee, ChangXin'in potansiyel bir hedef olarak tanımlanmasından sonra "ABD Varlık Listesine daha fazla Çinli şirket eklemek oldukça olası bir olaydır" diye yazdı ve ekledi;

“Uygulaması ve gerekçelendirilmesi kolaydır ve bazı önemli Çinli şirketlerin ihracat kısıtlamalarındaki mevcut boşluklardan yararlanabilmelerini daha da engelleyecektir.”

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İş haber ajansı, insanlardan biri, gerçekten çip üreten şirketlerin ötesinde, ABD'li yetkililerin Shenzhen Pengjin High-Tech Co ve SiCarrier'a da yaptırım uyabileceğini söyledi.

Yarı iletken üretim dişlisi yapan bu iki şirketin Huawei'nin kısıtlı ekipman elde etmesine yardımcı olmak için vekil olarak hareket etmesidir. Bloomberg News, şirketlerin Huawei ile olan bağlarını ilk olarak 2023'ün sonlarında bildirdiğini söyledi.

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Bu olursa, Beyaz Saray'ın Çinli firmaların yapay zeka ve yarı iletken endüstrisindeki iddialı planlarını kısıtlamak için ikinci büyük hamlesi olacak.

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